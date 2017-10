Miguel Oliveira vence Grande Prémio da Austrália de Moto2

Esta foi a primeira vitória de um português nesta modalidade.

Por Lusa | 05:35

O português Miguel Oliveira (KTM) venceu este domingo o Grande Prémio da Austrália de Moto2 e ascendeu ao terceiro lugar no Mundial de motociclismo de velocidade, após a 16.ª prova campeonato.



Miguel Oliveira partiu do terceiro lugar no circuito de Phillip Island, na Austrália, e completou as 25 voltas em 39.25,920 minutos, deixando para trás o sul-africano Brad Binder (KMT), que ficou em segundo lugar, e italiano Franco Morbidelli (Kalex), em terceiro.



Esta foi a primeira vitória de um português em Moto2.



Morbidelli continua a liderar o mundial, com 272 pontos, mais 81 que Oliveira.



Miguel Oliveira feliz com vitória na "corrida mais longa" da sua vida

O piloto Miguel Oliveira (KTM), vencedor do Grande Prémio da Austrália de Moto2, disse hoje estar grato e feliz pela vitória naquela que diz ter sido "a corrida mais longa" da sua vida.



"Estou muito feliz, com um sentimento de pura felicidade, não podia estar mais grato por esta vitória", afirmou o piloto, citado numa nota divulgada hoje de manhã pela sua assessoria de imprensa.



Miguel Oliveira referiu que, a três voltas do final da prova, quando começou a chover, tinha uma liderança de seis segundos e foi bastante cauteloso. Por isso, contou, "a distância encurtou, foi um momento stressante".



"Estou muito contente pela minha equipa, pela minha primeira vitória na categoria, a primeira de muitas, esperemos, para a KTM", disse o piloto, natural de Almada (Setúbal).