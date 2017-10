Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Miguel Oliveira vence na Austrália

Melhor resultado de sempre de um português no motociclismo.

Por Mário Morgado Ribeiro | 08:50

Miguel Oliveira fez ontem história ao vencer o Grande Prémio da Austrália em Moto2, alcançado o melhor resultado de sempre de um português no motociclismo mundial.



O piloto da KTM partiu da terceira posição da ‘pole position’ mas chegou à primeira curva na liderança. Até final não largou mais a posição, fazendo uma corrida perfeita. "É um sentimento de pura felicidade, não podia estar mais grato por esta vitória. Estou muito contente pela minha equipa e pela minha primeira vitória na categoria.



A primeira de muitas, esperemos", referiu. O português disputa a categoria intermédia de motociclismo pelo segundo ano e esta época já tinha subido (antes desta corrida) ao pódio por seis vezes (dois segundos lugares e quatro terceiros).



Oliveira subiu do quarto para o terceiro lugar no Mundial de velocidade, após a vitória na 16ª prova do campeonato, em Phillip Island, somando 191 pontos. À sua frente estão o italiano Franco Morbidelli (272) e o sul-africano Thomas Luthi (243), que terminaram em 3º e 10º lugar, respetivamente.



A 17ª e penúltima prova do Mundial de Moto2 desta temporada disputa-se no próxima dia 29, em Sepang, na Malásia.