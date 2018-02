Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Milagre no Super Bowl em Minneapolis

Philadelphia Eagles ganharam pela primeira vez a final do campeonato de futebol americano, com um suplente como quarterback.

Por João Mira Godinho | 09:05

Um verdadeiro milagre, é como se pode classificar a vitória dos Philadelphia Eagles frente aos New England Patriots (41-33) no Super Bowl, a final do campeonato de futebol americano, que este domingo se disputou em Minneapolis, nos Estados Unidos.



Os New England, liderados pelo quarterback Tom Brady e pelo treinador Bill Belichick (venceram em conjunto 5 Super Bowls e eram campeões em título), eram os superfavoritos. Mas, para surpresa quase generalizada, os Philadelphia Eagles, que nunca tinham ganhado a competição e se apresentaram com Nick Foles - um suplente - na posição de quarterback, levaram a melhor.



Foles foi mesmo considerado o MVP (jogador mais valioso) do encontro. O que deixa no ar a dúvida: quando Carson Wentz, o quarterback titular, voltar da lesão, na próxima época, o que vai acontecer?



Época quase perfeita

Tom Brady, de 40 anos, foi considerado o melhor jogador da época regular e só na final fez passes para 505 jardas (461 m, um recorde). Numa época quase perfeita, ao marido de Gisele Bündchen ficou a faltar o título.