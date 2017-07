Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Milhões de Adrien compram Acuña

Leões gastaram mais de 10 milhões no extremo argentino com dinheiro do grupo que agencia o internacional português.

Por António Martins Pereira e Filipe António Ferreira | 01:30

Ainda não saiu, mas já serviu para pagar um dos reforços mais sonantes do Sporting. A Stellar Group, empresa que gere a carreira de Adrien Silva adiantou os quase 10 milhões com que os leões compraram o argentino Acuña, apurou o Correio Sport.



A grupo já tem, à partida, colocação garantida para o ainda capitão dos leões (Inglaterra deverá ser o destino do jogador de 29 anos) e, quando se efetuar essa saída, parte desses milhões vão de imediato para a Stellar Group. Esta foi uma solução utilizada pela SAD leonina de forma a conseguir o reforço para a equipa.



Marcus Acuña foi a segunda compra mais cara da história dos leões. O passe estava avaliado em 8,5 milhões de euros, apurou o Correio Sport, mas os números finais ultrapassaram os 10 milhões de euros (9,6 pelo negócio e ainda o mecanismo de solidariedade).



O Sporting fez o anúncio da compra do argentino de 25 anos num comunicado publicado no seu site oficial, mas não na Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários (CMVM) como é normal neste tipo de transações.