Milhões: Estrelas valorizadas

O caso de João Mário é semelhante no nível da ascensão. O médio começou a época no Sporting avaliado em 8 milhões de euros, mas no verão tudo mudou. O jovem de 23 anos foi campeão europeu, depois de uma boa época nos leões, e o Inter de Milão pagou 40 milhões (5 por objetivos) pelo craque, que agora vale 35 milhões.No panorama mundial, só dois jogadores se valorizam mais do que João Mário, além de Renato. Griezmann brilhou no Atlético e na seleção francesa e valorizou-se em 50 milhões. Já o passe de Higuaín, que se mudou do Nápoles para a Juventus por 94 milhões, custa 75 milhões de euros.

O verão de 2016 foi um dos mais quentes no que respeita a transferências milionárias, e se havia dúvidas de que o jogador português era um dos mais valiosos do Mundo, o último defeso veio dissipá-las.A conquista do Europeu abriu horizontes a alguns craques nacionais e, ainda que seja um cenário algo distante, vários jogadores aproximaram-se do mediatismo de Cristiano Ronaldo.João Mário e Renato Sanches são os melhores exemplos cuja cotação de mercado disparou. Ambos aliam talento e qualidade fora do normal, que cativaram os tubarões e os fizeram mudar de ares. O Bayern nem esperou pelo Europeu para garantir Renato, por 35 milhões de euros (mais 45 por objetivos). O ex-jogador do Benfica, que começou a época nos juniores, estava avaliado em 800 mil euros. Agora, vale 30 milhões, segundo dados do site Transfermarkt.