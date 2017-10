Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Minhotos metem a quinta de cabeça

Sp. Braga vence em casa antes da viagem a Alvalade.

Por Abel Sousa | 08:41

O Sp. Braga conquistou ontem o seu quinto triunfo consecutivo na Liga, ao derrotar em casa o D. Chaves por 1-0. Os bracarenses desde cedo impuseram maior dinamismo ofensivo, mas até foi o D. Chaves a desperdiçar a primeira grande oportunidade de golo, por Davidson, que aos 9’ rematou contra Matheus.



Até ao intervalo, o Sp. Braga respondeu com dois bons momentos em que se podia ter adiantado, mas Ricardo Horta e Hassan não lograram esse golo que premiaria o jogo mais conseguido da sua equipa, apesar da réplica interessante oferecida pelos transmontanos.



O 2º tempo abriu com a equipa de Luís Castro a equilibrar, mas o Sp. Braga havia de marcar num canto, com Bruno Viana a desviar de cabeça após a cobrança de Jefferson. Um golo que tranquilizou os minhotos, que continuaram a ter as melhores chances, apesar das mudanças operadas no adversário com o intuito de apostar mais no ataque.



O triunfo assenta bem aos arsenalistas na antecâmara da sua visita ao terreno do Ludogorets (Liga Europa).



"Vamos construindo a nossa muralha"

"Cinco triunfos consecutivos são sinal de trabalho, competência, organização e exigência. Tivemos muita qualidade no jogo", disse Abel Ferreira, técnico do Sp. Braga.



Ainda assim o treinador elogiou o adversário: "Merecia outra posição."



Abel destacou a defesa, que ficou em branco. "Vamos construindo a nossa muralha", disse o técnico dos minhotos, que na próxima jornada se deslocam a Alvalade.