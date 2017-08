Missão do Guimarães é segurar as joias da coroa

Presidente do clube vimaranense garante assédio a jogadores.

Ainda assim, o presidente lembrou que, até ao fecho do mercado (31 de agosto), tudo pode acontecer e admitiu entradas e saídas. "Os plantéis nunca estão fechados, mas o grupo está próximo da estabilidade", reforçou.



"Em Aveiro para trazer a Supertaça"

"O Vitória lutará por um lugar nas provas europeias. O mais sensato é fazer o que fizemos o ano passado, em que assumimos a qualificação europeia como objetivo. Ficámos em 4.º, fomos à final da Taça e no sábado vamos a Aveiro para trazer a Supertaça para Guimarães", vincou o presidente, Júlio Mendes.





A SAD do V. Guimarães quer manter as joias da coroa do plantel e o presidente Júlio Mendes assumiu que o objetivo é resistir às ofertas que existem por vários jogadores, esticando a corda ao máximo."Não vou falar de nenhum jogador em concreto. Este é o plantel que quero preservar e tudo faremos para que possamos preservar os nossos ‘diamantes’", referiu no final da apresentação das equipas profissionais dos minhotos, na madrugada de segunda para terça-feira, na Praça de S. Tiago, em Guimarães.