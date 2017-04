Mitroglou agarra liderança

Os lances de bola parada são uma preciosidade para os encarnados. Aliás, foi na sequência de um livre de Pizzi que Mitroglou fez o golo da vitória.



Na segunda parte, o Moreirense assumiu o jogo e passou um longo período de ataque continuado. A velocidade de Dramé, Boateng e Nildo fez estragos. Lindelof negou um golo a Dramé em cima da linha e Diego Galo rematou ao lado em boa ocasião para fazer golo.



O Benfica acusou esse ascendente. Rui Vitória voltou a trocar os extremos. E não se coibiu de tirar Jonas para colocar Samaris, numa altura em que as águias já tinham perdido a guerra no meio-campo.



O melhor lance do Benfica neste período foi também protagonizado por Mitroglou, que, isolado, permitiu a mancha de Makaridze. É constrangedora a forma como os jogadores do Benfica procuram colocar gelo no jogo, abrandando o ritmo com uma circulação de bola junto à sua área. A equipa não está bem e, apesar de ter interrompido uma série de três empates consecutivos, continua a evidenciar grandes dificuldades mesmo perante adversários mais fracos.



O Benfica teve mais posse de bola, mas sem criar perigo. O melhor lance coletivo, talvez o único da partida, envolveu uma triangulação entre Nélson Semedo e Salvio que culminou com um remate de Pizzi.Os lances de bola parada são uma preciosidade para os encarnados. Aliás, foi na sequência de um livre de Pizzi que Mitroglou fez o golo da vitória.Na segunda parte, o Moreirense assumiu o jogo e passou um longo período de ataque continuado. A velocidade de Dramé, Boateng e Nildo fez estragos. Lindelof negou um golo a Dramé em cima da linha e Diego Galo rematou ao lado em boa ocasião para fazer golo.O Benfica acusou esse ascendente. Rui Vitória voltou a trocar os extremos. E não se coibiu de tirar Jonas para colocar Samaris, numa altura em que as águias já tinham perdido a guerra no meio-campo.O melhor lance do Benfica neste período foi também protagonizado por Mitroglou, que, isolado, permitiu a mancha de Makaridze. É constrangedora a forma como os jogadores do Benfica procuram colocar gelo no jogo, abrandando o ritmo com uma circulação de bola junto à sua área. A equipa não está bem e, apesar de ter interrompido uma série de três empates consecutivos, continua a evidenciar grandes dificuldades mesmo perante adversários mais fracos.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

Um golo de Mitroglou permitiu ontem ao Benfica derrotar o Moreirense por 1-0 e reassumir a liderança na Liga.O Benfica passou em Moreira de Cónegos. É o líder da Liga com mais um ponto do que o FC Porto. Mas o ‘líder vai nu’. A equipa de Rui Vitória é bipolar e atravessa um dos piores momentos da temporada. Vai resistindo, mas a queda parece ser inevitável. A começar com a cabeça perdida de alguns jogadores, como Samaris, que agrediu a murro Diego Ivo já nos descontos, embora não tenha sido sancionado.Depois do empate com o Estoril para a Taça de Portugal (3-3), Rui Vitória apostou no seu melhor onze para atacar o Moreirense, equipa que tinha eliminado as águias na Taça da Liga. É um Benfica preso por arames, com as oscilações dos seus jogadores em campo a serem uma constante, nunca permitindo ter a equipa na máxima força. Parece que a pressão do ‘tetra’ está a apoderar-se de alguns atletas.