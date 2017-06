Mitroglou e Semedo por horas

Até ao momento, o Benfica encaixou neste defeso 75 milhões de euros (40 por Ederson e 35 por Lindelof).



Contudo, o Benfica, sabe o CM, não fecha a porta a outros negócios desde que as propostas sejam atrativas em termos financeiros. Grimaldo, Pizzi e Jiménez têm mercado mas as propostas que chegaram até à Luz estão muito longe do expectável pelos dirigentes das águias. Nestes três casos, se um deles for vendido, o clube obrigatoriamente também terá de ir ao mercado para se reforçar.Até ao momento, o Benfica encaixou neste defeso 75 milhões de euros (40 por Ederson e 35 por Lindelof).

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

As saídas de Mitroglou e Nélson Semedo são os dossiês prioritários para a SAD liderada por Luís Filipe Vieira, que só admite ir ao mercado depois de realizados os negócios com o lateral-direito e o avançado grego, apurou o CM.Depois das vendas de Ederson (Manchester City) e Lindelof (Manchester United), a direção dos encarnados tem planeado para já só mais duas vendas, precisamente a do lateral-direito – que está muito perto de assinar pelo Barcelona – e a do internacional grego (clubes ingleses e alemães já demonstraram interesse).Luís Filipe Vieira quer encaixar com a venda desses dois jogadores um valor não inferior a 60 milhões de euros.