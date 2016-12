"Modelo de Bruno de Carvalho está esgotado"

"Nós sportinguistas estamos fartos de vitórias morais, queremos é ganhar", disse também o gestor, de 45 anos, que desafiou o líder leonino para debater: "Estive 45 anos a preparar-me para isto, sem o perceber, com tudo aquilo que vivi dentro e fora do Sporting".Pedro Madeira Rodrigues responsabilizou ainda Bruno de Carvalho pela "posição de isolamento" do clube de Alvalade no panorama do futebol português. "No dérbi com o Benfica, a arbitragem prejudicou-nos, mas o Sporting ao isolar-se, ao não trabalhar com inteligência, tem menos capacidade para influenciar seja o que for. Bruno de Carvalho isolou-se e prejudicou o Sporting".Sobre Jorge Jesus, Pedro Madeira Rodrigues garantiu contar com o técnico. "Tudo farei para não influenciar a carreira desportiva da equipa". Ainda assim, deixou recados à política da atual direção. "Os resultados não têm compensado o investimento dos últimos anos".Bruno de Carvalho, presidente do Sporting, encorajou possíveis candidatos à presidência dos leões a avançarem. "Não tenham medo. Candidatem-se. Se acharem que têm o perfil, avancem. Sigam os seus sonhos, sigam as suas emoções, que o Sporting cá estará de braços abertos para os receber."O líder dos leões falava ontem no Estádio José Alvalade minutos depois do anúncio de Pedro Madeira Rodrigues como candidato às eleições de março. O atual presidente leonino afirmou que não vai comentar as palavras dos outros candidatos. "Estou aqui como presidente, não como candidato a absolutamente nada, nem para avaliar as palavras dos candidatos. Como presidente, estou a saudar todos aqueles que querem viver nesta democracia que é o Sporting e que querem mos-trar as suas ideias."O líder dos leões revelou que não se lembra de ter cruzado com o candidato, que disse ter conhecido anteriormente. "Quero pedir as mais sinceras desculpas ao dr. Pedro Madeira Rodrigues, mas não me lembro de me ter cruzado com ele. Não é por mal." No entanto, a dúvida mantém-se em relação à recandidatura do atual presidente dos leões."Desde o primeiro dia que estou em reflexão constante. Não é o momento e a altura ideais para dizer se estou a hesitar ou não." Bruno de Carvalho garantiu, ainda, que quem assumir as rédeas do clube terá uma tarefa mais facilitada do que quando foi eleito em 2012. O líder disponibilizou ainda a sala de conferências de Alvalade para apresentação de futuras candidaturas.