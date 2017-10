Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Modric é o ‘bufo’ de Mourinho

Boa relação com o internacional croata garante informações privilegiadas sobre o clube espanhol ao técnico português.

Por Mário Morgado Ribeiro | 06:00

Luka Modric, médio do Real Madrid, tem sido o informador de José Mourinho, treinador do Manchester United, acerca do ambiente no plantel merengue, sobretudo sobre a situação do extremo galês Gareth Bale, uma das grandes prioridades dos ‘red devils’ para o próximo ano.



A boa relação com o internacional croata permite ao treinador obter todas as informações sobre o extremo, segundo o ‘Diario Gol’. Com as informações de Modric, Mourinho procura a melhor forma de conseguir contratar Bale por um preço inferior ao pretendido pelo presidente Florentino Pérez, que exige 170 milhões de euros pelo internacional galês.



O extremo do Real Madrid continua a ser um dos alvos prioritários do treinador português, apesar de ter levado uma nega do clube espanhol no último mercado de transferências, depois de ter apresentado uma oferta a rondar os 100 milhões de euros. No entanto, o Man. United vai voltar à carga por Bale no próximo verão.



Perseguido por uma série de lesões nas últimas duas épocas, o craque de 28 anos tem vindo a perder espaço na equipa, mas continua a ser uma das pérolas de Zinedine Zidane. Outra das informações passadas por Modric prende-se com a preferência do técnico francês em Gareth Bale, algo que tem criado desconforto no seio do plantel. Alguns jogadores acreditam que Marco Asensio ou Lucas Vázquez são capazes de fazer melhor. Também o facto de Zidane favorecer os compatriotas Karim Benzema e Raphael Varane não é visto com bons olhos.





Relação amigável

Luka Modric e José Mourinho mantêm uma relação de grande amizade. O português foi o responsável pela contratação do internacional croata para o Real Madrid, em 2012, proveniente do Tottenham.



100 milhões de euros.

Bale tornou-se no jogador mais caro do Mundo em 2013, quando o Real Madrid o contratou ao Tottenham. Entretanto foi passado pelos 222 milhões de Neymar.



Ryan Giggs

A glória do Manchester United Ryan Giggs aconselhou Gareth Bale a mudar o estilo de jogo para evitar as lesões. "Coloca sempre o seu corpo sob grande pressão", referiu o ex-internacional galês.