Mónaco bate Real Madrid e Benfica

Equipa de Leonardo Jardim já encaixou 167,5 milhões de euros neste verão.

Por Mário Figueiredo | 08:40

A venda de Benjamim Mendy ao Manchester City, por 57,5 milhões de euros, fez do Mónaco a equipa que mais faturou neste mercado com 167,5 milhões de euros, superando o Real Madrid (122 milhões) e o Benfica (113,3 ).



A equipa de Leonardo Jardim lidera assim as vendas e tem resistido ao assédio por Mbappé, jovem de 18 anos que pode render mais de 100 milhões de euros. Além de Mendy (o defesa mais caro da história do futebol), os monegascos venderam ainda Bernardo Silva (50), Bakayoko, Germain e Dirar.



Entre os mais gastadores, está o Manchester City, de Pep Guardiola, que já despendeu de mais de 240 milhões de euros, mais 40 milhões do que no ano passado.



E o mercado europeu só encerra no dia 31 de agosto.