Mónaco louco por William Carvalho

Monegascos querem contratar o jogador dos leões já em janeiro.

08:59

O Mónaco, de Leonardo Jardim, vai atacar a contratação do médio William Carvalho (Sporting) em janeiro.



O jogador de 25 anos é visto como um alvo prioritário para os campeões de França de forma a reforçar o meio-campo, que ficou fragilizado com a saída de Bakayoko para o Chelsea, avançou ontem a imprensa italiana e gaulesa. William Carvalho esteve muito perto de rumar ao principado em agosto, mas o facto de o clube orientado por Leonardo Jardim não ter conseguido vender Fabinho inviabilizou o negócio.



William Carvalho acabou por ficar e, apesar de algumas dúvidas iniciais sobre se iria superar o facto de não ter saído, o jogador tem respondido com grande entrega e um punhado de exibições de qualidade.



Na quarta-feira, em Turim, contra a Juventus, o trinco voltou a mostrar o porquê de ser um dos melhores na sua posição a jogar na Europa (já tinha estado em altíssimo nível em casa com o Barcelona).



William tem uma cláusula de rescisão de 45 milhões e o Sporting estará neste momento em negociações para tentar prolongar o vínculo do jogador, com um substancial aumento salarial e subida da cláusula de rescisão para os 60 milhões de euros.



PORMENORES

Interesse inglês

O Mónaco não estará sozinho na corrida pelo jogador dos leões. O West Ham e o Everton têm estado atentos a William Carvalho.



Saída abortada

No último dia do mercado, William esteve também perto do West Ham, mas um desacordo de verbas terá estado na origem do falhanço do negócio.