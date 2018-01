Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Montero e Wendel na convocatória do Sporting contra o FC Porto

Jorge Jesus divulgou lista alargada de 23 jogadores, mas nem todos vão para o banco.

Por Lusa | 15:50

Os reforços Fredy Montero e Wendel estreiam-se nos convocados do Sporting, numa lista alargada a 23 futebolistas, para o jogo desta quarta-feira com o FC Porto, da meia-final da Taça da Liga.



Jorge Jesus fez entrar o guarda-redes Luís Maximiano, Wendel, Palhinha, Bryan Ruiz e Montero, numa lista em que saiu Podence, que o Sporting tinha revelado ter uma entorse no tornozelo esquerdo.



Wendel e Montero, que regressa a Alvalade, são reforços nos 'leões' neste mercado de inverno, tal como Rúben Ribeiro, jogador proveniente do Rio Ave e que já foi titular nos dois últimos jogos do Sporting.



A equipa procura hoje chegar à sua terceira final da Taça da Liga, que nunca venceu, depois de ter estado nas finais das duas primeiras edições, nas quais perdeu em ambas nas grandes penalidades, para o Vitória de Setúbal e Benfica.



No clássico de hoje, com o rival FC Porto, no estádio Municipal de Braga (20:45), o vencedor discutirá a final de sábado com o Vitória de Setúbal, que na terça-feira venceu a Oliveirense (2-0).



Lista de 23 convocados:



- Guarda-redes: Rui Patrício, Romain Salin e Luís Maximiano.



- Defesas: Ristovski, Sebastián Coates, Mathieu, Piccini, André Pinto e Coentrão.



- Médios: Bruno Fernandes, Bryan Ruiz, Marcos Acuña, Bruno César, Battaglia, William Carvalho, Misic, Gelson Martins, Palhinha e Wendel.



- Avançados: Bas Dost, Ruben Ribeiro, Doumbia e Montero.