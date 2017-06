Monumento a Cosme Damião vandalizadado com inscrições alusivas ao Sporting

As inscrições foram removidas do monumento durante a manhã desta segunda-feira.

O monumento a Cosme Damião, instalado na rotunda que tem o nome do fundador do Benfica, junto ao Estádio da Luz foi vandalizado na noite de domingo para segunda-feira.Na base do monumento de metal, onde surge um retrato de Cosme Damião, foi inscrita a sigla 'SCP', a assinatura 'Zapada' e a data de 1906, ano que foi fundado o clube de Alvalade.Lembre-se que foi perto deste local que um adepto italiano que estava com a Juventude Leonina foi atropelado mortalmente, na véspera do último Sporting-Benfica, em abril.