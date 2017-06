Moreira chega hoje à Luz

André Moreira chega do Atl. Madrid para a baliza do Benfica





Com a chegada de André Moreira fica fechada a questão da baliza da equipa orientada por Rui Vitória para a próxima temporada. O brasileiro Júlio César mantém-se, tal como Paulo Lopes, que mantém o ‘estatuto’ de terceiro guarda-redes e cujo contrato termina dentro de um ano.



Quanto a Makaridze, guarda-redes georgiano de 27 anos que o Benfica contratou ao Moreirense, deverá ser cedido a título de empréstimo e tudo aponta para que continue em Moreira de Cónegos.



Ultrapassada esta situação, André Moreira vem mesmo para a Luz. Era esperado ontem em Lisboa, de regresso de férias, pelo que hoje mesmo deverá reunir-se com responsáveis da SAD dos tetracampeões nacionais. E após fazer os habituais testes médicos deverá ser apresentado.

O guarda-redes André Moreira é esperado na Luz nas próximas horas para assinar pelo Benfica. O acordo entre o clube da águia e o jogador de 21 anos, do Atlético de Madrid, deverá fazer-se por uma verba entre os 7 e os 10 milhões de euros.O processo da contratação de Moreira dura há algum tempo. Arrastou-se porque os rojiblancos preferiam emprestar o jogador ao Benfica, em vez de o cederem a título definitivo. Luís Filipe Vieira e a estrutura do futebol dos encarnados, contudo, não concordaram com esta solução porque veem em André Moreira um enorme potencial de valorização.Um pouco na linha do guardião brasileiro Ederson, que foi recentemente vendido ao Manchester City por 40 milhões de euros.