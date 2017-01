Benfica eliminado da Taça da Liga pelo Moreirense

84' - Rafa atira ao lado.Jonas atira à barra! A bola chega ao pé esquerdo do brasileiro, que acerta com estrondo no ferro.Remate forte de Jonas e defesa de Makaridze.Pizzi remata cruzado. Makaridze não defende, mas Diego Galo corta para canto.Alteração no Benfica, Sai Samaris e entra Zivkovic.Cartão amarelo para Drame.Cartão amarelo para Pizzi.Jardel perde a bola para Podence que depois de uma grande jogada deixa para Boateng. Frente a Ederson o avançado não vacilou e atirou para o fundo da baliza.Substituição no Benfica. Carrillo sai para a entrada de Raúl Jiménez.Moreirense a criar perigo outra vez. Boateng rematou para grande defesa de Ederson.Diego Galo em posição frontal atira por cima da baliza de Ederson.Amarelo para Eliseu.Substituição no Moreirense. Entra Nildo e sai Jander.Eliseu tenta o remate de meia distância, mas Makaridze defende. A defesa do Moreirense completa o alívio.Cartão amarelo para Makaridze.Cauê coloca a bola na área e Boateng empurra para o fundo da baliza.Substituição no Benfica. Lindelof entra para o lugar de Lisandro.Lisandro vai ter de sair. O argentino está em dificuldades depois de chocar com o poste.Amarelo mostrado a Samaris.Cartão amarelo para Jonas.Grande passe de Geraldes, Dramé passa por Ederson, remata cruzado e faz o primeiro dos cónegos. Lisandro e André Almeida atrapalham-se e não conseguem evitar o golo.Dupla alteração no Moreirense. Dramé e Fernando Alexandre entram para os lugares de Ramírez e Tiago Morgado.Ederson defende o livre direto batido por Jander.Livre perigoso para a baliza do Benfia. Marca Jander.Dois minutos de compensação.Benfica a cirar perigo. Pizzi bateu o canto, Lisandro aparece a cabecear para a pequena área, mas André Almeida não consegue chegar para dar o toque final à jogada.Jogo interrompido para assistência a Boateng.Outra grande defesa do guardião do Moreirense. Remate fortíssimo de Salvio e Makaridze a ter de se aplicar para defender.Defesa de Makaridze. Jonas remata forte à entrada da área, mas à figura do guarda-redes georgiano.Cartão amarelo para Boateng.Jonas combina em velocidade com Rafa, mas Tiago Almeida corta o lance.Jogo parado para Ederson trocar de botas.Remate de Jonas sai por cima da baliza de Makaridze.Cartão amarelo para Tiago Almeida.Boa jogada do Benfica. Rafa serve Salvio, Já dentro da área, o argentino assiste Jonas, ma o brasileiro acaba por rematar contra um adversário.Geraldes tenta combinar com Podence, mas o passe sai com demasiada força.Rafa tenta entrar na área, mas é travado por Jander.Pizzi assiste André Almeida, mas Diego Ivo aparece a cortar.Cruzamento de Eliseu para o coração da área onde surge o argentino a rematar para o fundo da baliza de Makaridze.Cruzamento de André Almeida, mas Boateng corta o lance.---------O Benfica procura chegar pela oitava vez, em dez edições, à final da Taça da Liga de futebol, defrontando o Moreirense, no segundo jogo da 'final four', que se disputa no Estádio do Algarve.Os 'encarnados' têm dominado a mais jovem competição do futebol português e surgem como favoritos no encontro com os minhotos, que procuram, pela primeira vez, chegar a uma final de uma prova nacional.O encontro está marcado para as 20h45, e terá arbitragem de Tiago Martins, da associação de Lisboa.Na quarta-feira, o Sporting de Braga garantiu um lugar na final ao vencer o Moreirense por 3-0, também no Estádio do Algarve.Ederson; André Almeida, Lisandro, Jardel e Eliseu; Samaris, Pizzi, Carrillo e Salvio; Rafa e Jonas.Makaridze; Tiago Almeida, Diego Ivo, Diego Galo, Jander, Morgado, Cauê, Geraldes, Podence, Boateng e Ramírez.