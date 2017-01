Moreirense é o campeão de inverno

Que a festa se faça de verde e branco. O ‘caneco’ foi parar às mãos certas.





Análise do jogo



Positivo: Organização sem falhas

O Moreirense tem menos experiência nestas andanças, mas isso tão-pouco se notou. Os cónegos foram maduros, aceleraram quando tinham de o fazer e geriram o resultado de uma forma brilhante. Com organização e critério.



Negativo: Por uns pagam todos

Escusados os petardos lançados aos jogadores do Moreirense pelos adeptos do Sp. Braga. Ficaram todos malvistos pelos excessos de alguns.



Arbitragem: Correto no lance do jogo

Artur Soares Dias tomou a melhor decisão ao assinalar o penálti de Matheus, que entrou a ‘matar’ sobre Geraldes. Num jogo faltoso, soube tê-lo sob controlo. Nota positiva



O Moreirense terminou um percurso brilhante na Taça da Liga com a conquista do troféu pela primeira vez na sua história. Os cónegos deixaram para trás o FC Porto na fase de grupos, o Benfica na meia-final e bateram o Sp. Braga no jogo decisivo por 1-0.Por tudo aquilo que o conjunto de Augusto Inácio fez na prova antes da final já merecia o estatuto de campeão de inverno (slogan da Taça da Liga), mas ontem voltou a bater-se de forma gloriosa. Sim, os cónegos foram uns justos vencedores, merecem festejar até que esta conquista perdure na mente dos adeptos, porque foram melhores. Em todos os sentidos. Superiores na forma como mostraram atrevimento para assumir o jogo na primeira parte e como o souberam gerir na segunda.Perante um Sp. Braga pobre e apático, o Moreirense não teve medo de assumir e, mesmo sem brilhantismo, foi mais perigoso. Cauê encheu o campo e coroou uma exibição brilhante com um golo que fica para a história. Matheus foi imprudente, fez penálti sobre Geraldes e o brasileiro fez o 1-0. Escusados foram os petardos que os adeptos arsenalistas atiraram nos festejos.