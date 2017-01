Moreirense recebido em delírio

A resposta surgiu pela boca do presidente do Vitória de Guimarães, Júlio Mendes, e do presidente da câmara de Guimarães, Domingos Bragança.



"Este é o ADN de Guimarães. O ADN de quem ama a cidade e gosta de futebol", disse o autarca. "Não podia ser de outra forma. Estamos no futebol a mudar mentalidades", acrescentou o presidente dos vitorianos.



Já Vítor Magalhães desafiou mesmo os responsáveis pelo Vitória de Guimarães a darem uma "nova alegria à cidade".



"Nós, com a nossa pequenez, conseguimos uma primeira taça. Agora faço votos para que tragam para a nossa cidade outra taça", disse o presidente do Moreirense, referindo-se à Taça de Portugal, prova na qual o Vitória de Guimarães segue nas meias-finais.



A taça chegou pelas mãos do capitão de equipa, André Micael, e no meio de um coro de gritos de "campeões olé, olé".



A comitiva seguiu entretanto para o estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, para um treino aberto e festa com adeptos.



Na edição deste ano da Taça da Liga o Moreirense, atual 14.º classificado da I Liga, afastou na fase de grupos o FC Porto e nas meias-finais o detentor do título, o Benfica. Na final, derrotou o Sporting de Braga, que era tido como favorito.



O Moreirense, que no domingo conquistou a Taça da Liga em futebol, foi esta segunda-feira recebido em Guimarães por mais de uma centena de adeptos e simpatizantes unidos no amor ao futebol.A comitiva que disputou a final no Algarve e venceu o Sporting de Braga por 1-0 chegou ao centro do concelho cerca das 19h00 horas para ser recebida nos Paços do Concelho, onde o presidente da câmara de Guimarães entregou ao líder dos Cónegos, Vítor Magalhães, uma estatueta de D. Afonso Henriques, símbolo máximo da Cidade Berço.Para receber o Moreirense - clube de uma vila com cerca de 6.000 habitantes - estavam também adeptos e dirigentes do Vitória de Guimarães, um "gesto de união" elogiado pelo treinador dos Cónegos, Augusto Inácio.