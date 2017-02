Morreu Amândio de Carvalho, antigo vice-presidente da FPF

Amândio de Carvalho foi o responsável pelas seleções que participaram no Europeu1984, em França, no Mundial1986, no México, no Europeu2008, que foi organizado conjuntamente pela Áustria e pela Suíça, e no Mundial2010, na África do Sul.Em 1989, regressou à AF Setúbal, como secretário-geral e, dois anos depois, foi eleito presidente, mantendo esse cargo até 1998, altura em que retornou à FPF como vice-presidente administrativo, na direção presidida por Gilberto Madaíl. Manteve-se em funções até dezembro de 2011.A 06 de setembro de 2011 foi agraciado com o Grau de Comendador da Ordem de D. Henrique pelo Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva.Amândio de Carvalho foi praticante de ténis de mesa, basquetebol e futebol. Chegou a integrar a seleção de juniores de futebol da Associação de Setúbal. Em 1958, tirou o curso de treinador de futebol. Profissionalmente, e depois de ter tirado o Curso Industrial, foi professor no Montijo.