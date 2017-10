Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Morreu aos 76 anos o atleta olímpico Manuel Oliveira

Corredor conseguiu o quarto posto nos Jogos Olímpicos de 1964, em Tóquio.

Por Lusa | 19:18

O antigo atleta Manuel Oliveira, quarto classificado nos 3.000 metros obstáculos nos Jogos Olímpicos Tóquio 1964, morreu esta quinta-feira aos 76 anos, anunciou a Federação Portuguesa de Atletismo.



Segundo a Federação, o antigo corredor, que na sexta-feira completaria 77 anos, estava internado na unidade de cuidados intensivos do Hospital São José.



Nascido em Mangualde, em 1940, Oliveira teve como maior resultado da carreira o quarto posto nos Jogos de 1964, mas participou ainda nos 5 mil metros das Olimpíadas de 1960, em Roma, e nos 3 mil metros obstáculos dos Jogos da Cidade do México, em 1968.



Foi recordista nacional em quatro distâncias diferentes, com destaque para os 3.000 metros obstáculos, onde registou a melhor marca em 24 de abril de 1964, sendo batido em 29 de julho de 1979, mais de 15 anos depois.



Nos 10.000 metros, deteve a melhor marca por três vezes, entre 25 de agosto de 1961 e 26 de junho de 1965, entre 11 de julho de 1965 a 18 de julho de 1967, e por fim de 13 de julho de 1968 a 04 de agosto de 1968.



Nos 5.000 metros, o antigo atleta do Sporting deteve o recorde entre 1960 e 1972, melhorando por cinco vezes o tempo conseguido, enquanto nos 1.500 metros foi recordista entre 1961 a 1968, batendo três vezes o próprio registo.



A Federação Portuguesa de Atletismo e o Comité Olímpico de Portugal já manifestaram, em comunicado, pesar pela morte de Manuel Oliveira, oferecendo "as mais sentidas condolências" à família.