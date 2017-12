Morreu Edu Ferreira, jogador do Boavista

Futebolista de 20 anos sofria de doença oncológica.

24.12.17

O futebolista do Boavista Edu Ferreira, de 20 anos, a quem tinha sido diagnosticado um tumor no fémur da perna direita em novembro de 2016, morreu este domingo no Hospital de Santo António, no Porto.



"Edu partiu, mas nunca nos vai deixar! Compreender a partida pode ser algo muito difícil, principalmente quando a tristeza bate à nossa porta porque acabamos de perder um dos nossos", lê-se no comunicado em que o Boavista informou a morte do seu atleta.



Edu interromper a sua carreira desportiva logo que a sua doença foi conhecida e desde então submeteu-se a tratamento.



O jogador havia sido promovido ao plantel sénior do Boavista precisamente na época 2016/17.





O Boavista pôs a sua bandeira a meia haste em memória do avançado Edu, de 20 anos, que morreu hoje, no Porto, depois de há cerca de um ano lhe ter sido diagnosticado um cancro na perna direita.O clube informou, também, que o seu presidente, João Loureiro colocará hoje, pelas 17:00, uma vela e um ramo de flores junto ao mural dedicado a Edu, no exterior do Estádio do Bessa."Este gesto humilde significará o reconhecimento e homenagem pelas ações do Edu Ferreira enquanto desportista, homem e boavisteiro", explicam os 'axadrezados'.O jovem futebolista lutou contra um tumor no fémur perna direita desde novembro de 2016, tendo sido a 08 desse mês que o Boavista oficializou a doença do seu futebolista."Edu partiu, mas nunca nos vai deixar! Compreender a partida pode ser algo muito difícil, principalmente quando a tristeza bate à nossa porta porque acabamos de perder um dos nossos", lê-se no comunicado em que o Boavista informou que Edu havia morrido.