Morreu Enric Saurí após despiste nas 24 horas da Catalunha

Piloto espanhol despistou-se na primeira curva do circuito.

Por Lusa | 08.07.17

O piloto espanhol Enric Saurí faleceu este sábado após um despiste durante a prova de resistência 24 horas da Catalunha, no circuito de Montmeló.Segundo a organização, Sauri despistou-se na primeira curva do circuito, chocando violentamente nas proteções.Os responsáveis acrescentaram que Enric Saurí sofreu "múltiplas fraturas de caráter crítico"."A sua situação instável obrigou ao transporte para o Hospital General de Granollers. O circuito de Carcelona-Catalunha lamenta profundamente a morte de Enric Saurí e envia sentidos pêsames à sua família, amigos e equipa", escreveu a organização, que vai respeitar um minuto de silêncio na cerimónia do pódio.