Morreu Mourinho Félix, pai de José Mourinho

O antigo guarda-redes e treinador de futebol Félix Mourinho morreu este domingo, aos 79 anos, disse à agência Lusa fonte próxima da família.



Félix Mourinho, pai do atual treinador do Manchester United, José Mourinho, defendeu as balizas de Vitória de Setúbal, entre 1955 e 1968, tendo conquistado uma Taça de Portugal, em 1965, e de Belenenses, entre 1968 e 1974, no qual chegou a treinar enquanto jogava.



Como treinador, orientou Estrela de Portalegre, Caldas, União de Leiria, Amora, Rio Ave, Belenenses, Varzim, União da Madeira, O Elvas, Paredes, Benfica e Castelo Branco, União de Santarém e Vitória de Setúbal.



O corpo de Félix Mourinho, vítima de doença prolongada, vai ser velado a partir de segunda-feira na Capela do Socorro, em Setúbal, enquanto o funeral está marcado para terça-feira, às 11h00.





Uma publicação partilhada por Jose Mourinho (@josemourinho) a Jun 25, 2017 às 1:10 PDT

Em atualização

José Mourinho reagiu à morte do pai com uma fotografia no Instagram.