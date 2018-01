Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Morreu o antigo presidente da FPF António Martins Canaverde

Canaverde tinha 83 anos.

Por Lusa | 15:37

O antigo presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) António Martins Canaverde, que liderou a direção entre 1972 e 1974, morreu esta sexta-feira aos 83 anos, anunciou o organismo no seu sítio, com um voto de pesar.



"Ao tomar conhecimento da triste notícia do falecimento de Martins Canaverde, venho por este meio apresentar, em meu nome e no da direção, as mais sentidas condolências e solidariedade à família enlutada neste momento de dor", refere o presidente da FPF, Fernando Gomes.



O velório do antigo presidente da FPF, dirigente histórico do Benfica e deputado do CDS, será realizado a partir das 17h00, na Igreja de Santo Contestável, em Campo de Ourique, Lisboa. O funeral está agendado para o sábado, pelas 15h00.