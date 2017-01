‘Mou’ diz não à China

Os técnicos André Villas-Boas, no Shanghai SIPG, e Luiz Felipe Scolari, no Guangzhou Evergrande, e os jogadores Hulk, Tévez, Witsel, Ramires ou Oscar são alguns nomes que já se renderam aos milhões oriundos da China.

"Já recusei uma grande oferta para ir para a China, mas não critico quem decide ir." Esta é a posição de José Mourinho sobre o mercado mais emergente do Mundo, que já gastou centenas de milhões de euros em contratações de treinadores e jogadores desde o último verão.Em entrevista à revista ‘GQ’, o treinador do Manchester United diz compreender que os jogadores se sintam aliciados pela vertente financeira."Se estamos a negociar um novo contrato com um dos nossos jogadores e lhe oferecemos cinco milhões de euros ao ano, mas ele recebe uma proposta de 25 milhões, então aí temos um problema. Preocupa-me porque eles podem oferecer contratos impossíveis na Europa", disse o português, que ainda assim não encontra termo de comparação entre o futebol chinês e o europeu no plano desportivo.