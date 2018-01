Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mourinho aprova regresso de Ronaldo ao Manchester United

Investimento deve rondar os 400 milhões de euros.

José Mourinho aprova o regresso de Cristiano Ronaldo à equipa do Manchester United. A informação é avançada pelo jornal espanhol La Sexta, que adianta que o cluebe de Old Trafford até já fez um estudo de viabilidade económica da operação.



Assim, o investimento deve rondar os 400 milhões de euros, metade dos quais vão diretamente para o Real Madrid.



A possibilidade da trasnferência do 'melhor do mundo' para Inglaterra parece cada vez mais consolidada. De acordo com a imprensa espanhola, o craque português sente-se enganado pelo Real Madrid e quer voltar ao Manchester United já no próximo verão.



Em causa estará uma promessa (não cumprida) de melhoria de contrato feita pelo líder dos Merengues, Florentino Perez, após a final da Liga dos Campeões, onde o português marcou dois golos.



Perante a falta de cumprimento da promessa, CR7 estará mesmo a pensar rumar novamente a Inglaterra, onde jogou de 2003 a 2009.