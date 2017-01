Mourinho atende telemóvel de jornalista numa conferência de imprensa

José Mourinho é o treinador dos ingleses do Manchester United

José Mourinho, treinador do Manchester United, protagonizou um momento caricato e hilariante durante uma conferência de imprensa.O português respondia às questões dos jornalistas quando um telemóvel que servia de gravador começou a tocar. O técnico não perdeu a oportunidade para colocar todos a rir: atendeu o telemóvel e falou com uma Abby, da rádio britânica Talk Sports que estava a tentar falar com o colega.Depois da gargalhada, o treinador devolveu o telemóvel ao jornalista que pediu desculpa pelo sucedido.