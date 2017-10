Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mourinho com vitória para calar críticos

Golo de Martial frente ao Tottenham dá 3 pontos importantes.

Por João Pedro Óca | 08:48

A vitória do Manchester United sobre o Tottenham (1-0), rival direto na luta pelo título inglês, foi tão saborosa que José Mourinho aproveitou para mandar calar os críticos que o atacaram sobretudo depois da derrota na última ronda, com o Huddersfield.



Foi a forma que o treinador encontrou para confrontar quem duvida que os ‘red devils’ podem conquistar o campeonato, após um triunfo sofrido alcançado perto do final (81’) graças a um golo de Martial.



De um pontapé de baliza de De Gea, Lukaku desviou de cabeça, e, como uma flecha, o francês surgiu nas costas de Eric Dier para dar os três pontos a Mourinho que, desta vez, se mostrou rendido à equipa.



"Nunca culparia os jogadores porque sei que, cada bola que eles disputaram, fizeram-no como se fosse a última da carreira. Deram tudo o que tinham", garantiu o treinador que, numa entrevista à Sky Sports divulgada ontem, admitiu que gostava de orientar uma seleção num Europeu ou num Mundial.



Os ‘red devils’ estão, ainda assim, a cinco pontos do líder Man. City, que continua imparável: 9 vitórias em 10 jogos. Ontem, com Bernardo no onze, venceu o West Brom (3-2).