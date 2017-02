Mourinho critica arbitragem e abandona 'flash interview'

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

O português José Mourinho, treinador do Manchester United, voltou esta quarta-feira a deixar criticas à arbitragem, desta vez após o nulo com o Hull City, no campeonato inglês de futebol, e abandonou mesmo a 'flash interview'.Em declarações à BBC, nas habituais entrevistas rápidas no final dos encontros da Premier League, Mourinho acusou o árbitro Mike Jones de ter sido "demasiado benevolente" com os jogadores do Hull, equipa que é comandada por Marco Silva, e falhou em diferença de tratamentos."Ontem (terça-feira) um quarto árbitro disse a um treinador que gostava muito da sua paixão", disse Mourinho, referindo-se a Jurgen Klopp, técnico do Liverpool, que revelou essa declaração em conferência de imprensa após o empate com o Chelsea (1-1)."Hoje, o quarto árbitro diz-me para eu me sentar, senão vou para a rua", acrescentou o técnico português.Questionado sobre a razão por que acha que o árbitro tinha sido demasiado benevolente com os jogadores do Hull City, Mourinho 'atirou-se' ao jornalista da BBC e abandonou a entrevista."Se não percebes nada de futebol, não devias ter um microfone na mão", respondeu o treinador do Manchester United.