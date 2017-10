Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mourinho desvaloriza lesão de Harry Kane

Sobre o Tottenham, só elogios do ‘Special One’: "Têm uma excelente equipa, uma das melhores da Liga.".

José Mourinho, técnico do Manchester United, desvalorizou ontem a ausência de Harry Kane (jogador do Tottenham) no duelo de hoje com os ‘red devils’ em Old Trafford (12h30, Sport TV1).



"Não temos Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba, Marouane Fellaini, Marcos Rojo e Michael Carrick. Por isso, não me venham falar sobre o Harry Kane [melhor marcador da Premier League com 8 golos]", disse ontem o treinador português.



Frente a frente, no arranque da 10ª jornada da Liga inglesa, estão o segundo e terceiro classificado, ambos com 20 pontos mas com vantagem para o United devido à diferença de golos.



