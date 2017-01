Mourinho diz que é um treinador "mais calmo" do que Klopp

"Eu gosto de ganhar e acho que todos os treinadores gostam de ganhar. Cada um tem o seu estilo de jogo e sua forma de funcionar", referiu.



A conferência de imprensa ficou marcada por um momento de bom humor, com Mourinho a atender um telemóvel de um jornalista, que estava colocado na mesa.



Os 'red devils' ocupam a sexta posição do campeonato, a cinco pontos do Liverpool, que é o segundo classificado.



Durante esta temporada, o treinador português já foi expulso duas vezes e foi suspenso por declarações sobre arbitragem, enquanto Klopp ainda não sofreu qualquer penalização."Eu gosto de ganhar e acho que todos os treinadores gostam de ganhar. Cada um tem o seu estilo de jogo e sua forma de funcionar", referiu.A conferência de imprensa ficou marcada por um momento de bom humor, com Mourinho a atender um telemóvel de um jornalista, que estava colocado na mesa.Os 'red devils' ocupam a sexta posição do campeonato, a cinco pontos do Liverpool, que é o segundo classificado.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

O treinador do Manchester United, o português José Mourinho, afirmou esta sexta-feira que que é um técnico "mais calmo" que o alemão Jurgen Klopp, que comanda o Liverpool, próximo adversário dos 'red devils' no campeonato inglês de futebol.Em conferência de imprensa, Mourinho admitiu que tem algumas semelhanças com o treinador germânico, embora Klopp deva estar mais nervoso para o duelo de domingo, que vai decorrer em Old Trafford, da 25.ª jornada da Premier League."Provavelmente, temos algumas qualidades que são similares, mas também temos outras que nos fazem ser pessoas e treinadores diferentes. Acho que estamos os dois motivados para o jogo de domingo, mas acho que ele não está tão calmo como eu", afirmou o técnico do Manchester United.