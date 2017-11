Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mourinho diz que encontro com o Chelsea é "só mais um jogo"

Técnico português admitiu que o jogo é "importante porque é um dos grandes, contra um grande adversário, porque são campeões".

Por Lusa | 17:10

O treinador do Manchester United, José Mourinho, disse esta quinta-feira que o jogo de domingo na casa do Chelsea, seu antigo clube, da 11.ª jornada da Liga inglesa de futebol, é "só mais um jogo".



Apesar de não dar importância ao jogo com o ex-clube, num "dia normal", Mourinho admitiu que o jogo é "importante porque é um dos grandes, contra um grande adversário, porque são campeões, e um jogo entre duas das melhores equipas do país".



O técnico, de 54 anos, orientou o Chelsea em duas ocasiões, primeiro de 2004/05 a 2006/07 e depois de 2013/14 a 2014/15, conseguindo um total de oito troféus, entre eles três edições da 'Premier League'.



Mourinho e o técnico do Chelsea, Antonio Conte, já trocaram acusações durante a temporada passada, em que os londrinos venceram os dois encontros.



"Tenho de admitir que é um bocadinho diferente, mas, no fim de contas, é só um dia normal. Daqui a um par de anos, será ainda mais, e em quatro ou cinco, ninguém se vai lembrar que treinei o Chelsea", acrescentou, em conferência de imprensa.



Depois da vitória em casa com o Benfica, na terça-feira, por 2-0, o United lidera o Grupo A da Liga dos Campeões, com 12 pontos, enquanto os 'encarnados' ainda não conseguiram pontuar. O Basileia é segundo, com seis pontos, os mesmos do CSKA Moscovo.



Na Liga inglesa, os 'red devils' são segundos, com 23 pontos, menos cinco do que o rival Manchester City, enquanto os 'blues', campeões em título, estão na quarta posição, com 19.



O técnico português vai comparecer na sexta-feira, em Madrid, numa audiência que faz parte de uma investigação da justiça espanhola a fuga fiscal, no período em que treinou o Real Madrid (2010-2013).