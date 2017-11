Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mourinho diz que Ibrahimovic é um "leão"

Técnico avança que o jogador voltará a jogar ainda este ano.

Por Lusa | 16:28

O treinador do Manchester United, José Mourinho, afirmou que o futebolista sueco Zlatan Ibrahimovic, que se lesionou em abril, é um guerreiro e voltará a jogar ainda em 2017.



"Ele é um leão, um lutador, está com fome de poder regressar aos relvados, é isso que o faz recuperar rapidamente, regressa ainda em 2017", disse esta quinta-feira o técnico português, numa declaração recolhida pela Sky Sports.



O internacional sueco, de 35 anos, que sofreu uma rutura do ligamento cruzado, já foi treinado por Mourinho, aquando da passagem do treinador português pelo Inter de Milão, pode regressar ainda a tempo para o jogo frente ao Manchester City, a 10 de dezembro.



O internacional sueco chegou ao clube de Manchester na época passada, proveniente dos franceses do Paris Saint-Germain.