Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mourinho falha recorde

Lindelof em tarde para esquecer. Depoitre marcou.

Por Mário Figueiredo | 09:48

José Mourinho falhou o recorde do melhor arranque de sempre do Manchester United ao perder por 2-1 com o Huddersfield, falhando a meta dos 23 pontos à nona jornada.



O Manchester United revelou-se uma equipa cansada e sem ideias, depois do triunfo a meio da semana frente ao Benfica (1-0) para a Champions, e viveu um pesadelo frente Huddersfield, acabando por prevalecer o recorde de Alex Ferguson de 22 pontos. Uma derrota que deixa também fugir o Manchester City no comando da Liga inglesa, agora com cinco pontos de vantagem, após o triunfo sobre o Burnley (3-0).



Huddersfield construiu a sua vantagem em cinco minutos. Primeiro foi Aaron Mooy (28’) a surpreender De Gea e depois foi a vez de Depoitre, avançado belga ex-FC Porto, que aproveitou uma falha clamorosa de Lindelof para fazer o 2-0. Rashford ainda reduziu (78’), mas foi insuficiente.