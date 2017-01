Mourinho pressionado para ter Lindelof

CM.



Em cima da mesa estava ainda a possibilidade de o sueco se mudar para Inglaterra apenas no final da época, mas face às ausências na defesa, os ‘red devils’ procuram antecipar a mudança para janeiro.



Logo depois de Marcos Rojo, defesa argentino ex-Sporting ter saído lesionado na vitória do United sobre o Reading (sábado, 4-0), os adeptos pressionaram o técnico português, através das redes sociais, para garantir já um defesa-central, apontando Lindelof como a solução ideal, para atacar a segunda metade da época.



O valor da transferência ronda os 45 milhões de euros e à espera do jovem de 22 anos do Benfica está um contrato a rondar os 4 milhões de euros por ano, num acordo fechado há dias entre o jogador e o clube de Manchester, apurou o

Lindelof, defesa-central do Benfica, está muito perto de ser anunciado como reforço do Manchester United, apurou o. Luís Filipe Vieira, presidente das águias, está a ultimar os pormenores da transferência e o anúncio oficial deverá ter lugar nos próximos dias.A lesão de Marcos Rojo e a ausência de Eric Bailly, defesas dos ‘red devils’, foram fatores decisivos para acelerar a mudança do sueco, uma vez que o treinador José Mourinho desespera por um defesa-central.No mês de janeiro, o ‘Special One’ só terá dois defesas-centrais à disposição - Smalling e Phil Jones -, uma vez que Bailly estará ao serviço da Costa do Marfim na Taça das Nações Africanas. "Gostava de jogar ao lado de Lindelof. É um grande jogador e certamente vai assinar pelo Manchester United", revelou ainda o costa-marfinense.