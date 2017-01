Mourinho recebeu 36 milhões do Chelsea

Na conferência de imprensa de antevisão, Mourinho voltou a dar espetáculo, ao atender um telefone de um jornalista que tocou enquanto o técnico falava, provocando gargalhada geral.

O Chelsea pagou a José Mourinho e à sua equipa técnica 9,5 milhões de euros depois de os ter despedido na época passada, revelou o clube que esta sexta-feira divulgou as contas de 2015/2016.Estes montantes fazem ascender aos 36 milhões de euros o total das indemnizações pagas ao treinador e aos adjuntos desde 2007, ano em que também foi afastado do cargo.Agora à frente do Man. United, o técnico tem um duelo difícil amanhã (16h00) contra o Liverpool de Jurgen Klopp: "Ambos queremos ganhar, como qualquer treinador."