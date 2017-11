Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mourinho 'reserva' Svilar

Treinador reforça os elogios ao jovem belga em conversa com Luís Filipe Vieira, após o jogo da Champions.

Por António M. Pereira | 08:21

José Mourinho, treinador do Man. United, reforçou os elogios que já havia feito ao guarda-redes Mile Svilar, numa conversa com o presidente do Benfica Luís Filipe Vieira, após o jogo para a Liga dos Campeões, em Inglaterra, sabe o CM.



O técnico português tem demonstrado ser um grande fã do belga e está a acompanhar o percurso do jovem de 18 anos, uma vez que no final do encontro na Luz, Mourinho revelou que Svilar apenas foi para o Benfica, porque ali teria mais probabilidade de ser utilizado.



"Tanto ele como o pai, tinham confiança de que iria jogar. Com 18 anos, é possível ser titular no Benfica, ao contrário de outros clubes na Europa", referiu o treinador a 18 de outubro.



O ‘Special One’ não foi o único a ficar rendido às prestações de Svilar. Também Sir Bobby Charlton, glória do Man. United, está impressionado com a qualidade do guarda-redes e manifestou essa admiração a Luís Filipe Vieira, sabe o CM.



A boa relação de Mourinho com o Benfica, pode facilitar, no futuro, uma eventual transferência de Svilar para Old Trafford. Até porque o português é um frequente comprador na Luz.



Esta época contratou o defesa Victor Lindelof, mas também já ‘roubou’ às águias jogadores como Di María, David Luiz, Matic ou Fábio Coentrão.