Mourinho segue na Taça de Inglaterra

No final do encontro, o técnico português deixou elogios a Rooney. "Um dia melhor vai chegar. Foi espetacular, mas quero mais um golo. É um excelente rapaz e todos queremos que ele passe essa marca."O internacional inglês chegou a Old Trafford em 2004, proveniente do Everton (30 milhões de euros), pela mão do antigo treinador Sir Alex Ferguson, que orientou a equipa entre 1986 e 2013.Anthony Martial marcou o segundo golo da equipa de Mourinho e Marcus Rashford bisou na segunda parte.

O Manchester United, de José Mourinho, goleou em casa o Reading (II Liga inglesa) por 4-0 e apurou-se para a quarta eliminatória da Taça de Inglaterra.Wayne Rooney, avançado dos ‘red devils’, fez história ao marcar o primeiro golo do jogo, o seu 249º ao serviço do clube. O tento anotado permitiu alcançar o recorde de Bobby Charlton, antigo jogador do Man. United, que se mantinha desde 1973."O clube é uma grande parte da minha vida. É uma honra estar no mesmo patamar que Bobby Charlton", disse o avançado de 31 anos, mostrando-se orgulhoso pelo feito.