Mourinho sem Lukaku nem Ibrahimovic para os próximos jogos

Treinador do Manchester United comentou lesão do belga, que saiu de maca após golpe na cabeça.

Por Lusa | 23:14

O treinador português José Mourinho anunciou este sábado, após o nulo do Manchester United com o Southampton (0-0), que Romelu Lukaku estará ausente "pelo menos dois jogos" e Zlatan Ibrahimovic por "um mês".



O belga Lukaku foi atingido na parte de trás do crânio pelo defesa do Southampton Wesley Hoedt, num duelo aéreo aos nove minutos de jogo, e teve de ser evacuado em maca, com máscara de oxigénio, após algum tempo sem se mover no relvado de Old Trafford.



"Quando vemos um jogador deixar o campo dessa forma, geralmente é pelo menos dois jogos [de ausência]", disse José Mourinho em declarações à BT Sport.



O treinador português revelou também que Zlatan Ibrahimovic, que jogou meia parte no Boxing Day contra o Burnley (2-2), "vai ficar fora por um mês", sem especificar a natureza da lesão do internacional sueco.



Este duro golpe no setor ofensivo do Manchester United, que perde o recém-regressado Ibrahimovic e Lukaku, vem na pior altura para José Mourinho, que soma três empates consecutivos e continua a perder terreno para o Manchester City.



Face à ausência previsível dos dois avançados, José Mourinho deverá confiar a linha mais avançada a Anthony Martial e Marcus Rashford, dois jogadores mais rotinados nas alas.