Mourinho soma quarto triunfo seguido em Inglaterra

Em Old Trafford, José Mourinho confirmou que está a viver a melhor fase da temporada no Manchester United e bateu o Sunderland, por 3-1, naquela que foi a quarta vitória seguida dos 'red devils' na 'Premier League', quinta em todas as provas.O holandês Blind, aos 39 minutos, o sueco Ibrahimovic, aos 82, e o arménio Mkhitaryan, aos 86, fizeram os golos da equipa comandada pelo treinador português, enquanto o italiano Borini reduziu nos descontos (90+1) para o atual antepenúltimo classificado da prova.Com este resultado, o Manchester United igualou provisoriamente no quinto lugar com 33 pontos o Tottenham, que visita na quarta-feira o Southampton, de Cedric e José Fonte.O Leicester City, atual campeão inglês, perdeu em casa com o Everton, por 2-0, e terminou a ronda no 16.º posto, apenas três pontos acima da zona de despromoção. Os belgas Mirallas e Lukaku fizeram os golos da formação de Liverpool.Destaque ainda para a goleada do West Ham no campo do Swansea City (4-1) e para a estreia de Sam Allardyce no Crystal Palace. O ex-selecionador inglês viu a sua nova equipa empatar a um golo no terreno do Watford.Ainda hoje, o Manchester City visita o estádio do Hull City, último classificado da 'Premier League'.