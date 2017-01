José Mourinho vence Marco Silva em Inglaterra

O Manchester United colocou-se hoje em vantagem nas meias-finais da Taça da Liga de futebol com um triunfo caseiro sobre o Hull City, por 2-0, impondo a primeira derrota de Marco Silva no comando dos 'tigers'.

Num duelo entre treinadores portugueses, a formação liderada por José Mourinho, que poupou o sueco Zlatan Ibrahimovic, somou a nona vitória consecutiva em todas as competições e ficou em excelente posição de alcançar a final da Taça da Liga.

No duelo da primeira mão, depois de uma primeira parte sem golos, o espanhol Juan Mata colocou os 'red devils' na frente do marcador, aos 56 minutos, e o belga Fellaini reforçou a vantagem, aos 87.



Depois de se ter estreado com um triunfo sobre o Swansea City (2-0) na Taça da Inglaterra, Marco Silva sofreu o primeiro desaire desde que assumiu o comando técnico do Hull City, que está no último lugar da 'Premier League'.



O encontro da segunda mão está agendado para 24 de janeiro.









Na quarta-feira, o Liverpool recebe o Southampton, na outra partida da primeira mão das meias-finais da Taça da Liga.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito





100%

100% Muito satisfeito