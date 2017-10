Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

MP investiga descida de árbitro ameaçado

Tiago Antunes expulsou o dirigente portista Luís Gonçalves e este ameaçou dizendo “a tua carreira vai ser curta”. E foi, desceu de divisão.

Por Mário Figueiredo | 09:17

O Ministério Público abriu uma investigação à descida de categoria do árbitro Tiago Antunes, depois da ameaça do dirigente portista Luís Gonçalves de que iria ter uma "carreira curta", apurou o Correio da Manhã.



Tiago Antunes foi o quarto árbitro do jogo entre o Sp. Braga-FC Porto (1-1) da época passada (disputado no dia 15 de abril ) e acabou por expulsar o diretor-geral portista Luís Gonçalves, após uma troca de palavras.



"Nós sabíamos o que vinhas tu para aqui fazer. Nós vamos conversar mais tarde. A tua carreira vai ser curta", foram estas as palavras utilizadas por Luís Gonçalves que o levaram à expulsão já no balneário e, posteriormente, a uma suspensão de 30 dias pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.



O juiz, que trocou a Associação de Futebol de Coimbra pela de Lisboa, esteve também envolvido na expulsão de Brahimi, que após ser substituído se dirigiu a Tiago Antunes com "gestos ameaçadores". O argelino acabou suspenso por dois jogos pelo Conselho de Disciplina da FPF.



A contestação ao árbitro nos dias seguintes foi grande e este até fez queixa na polícia por ameaças que recebeu por via de telemóvel, redes sociais e ainda por intromissão no seu perfil das redes sociais.



No final da temporada, Tiago Antunes acabou mesmo por ser despromovido de categoria, o que levou o Ministério Público a abrir uma investigação ao caso.



O CM sabe que a Polícia Judiciária já está em campo, tendo pedido à Federação Portuguesa de Futebol documentos relacionados com as notas e classificação dos árbitros.