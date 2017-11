Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Muito além da decência”

Pinto da Costa diz que os adversários atacam fora das quatro linhas.

Por Sérgio Pereira Cardoso | 09:20

Na sua habitual página da revista ‘Dragões’, Pinto da Costa dirigiu elogios ao plantel comandado por Sérgio Conceição e ao próprio treinador, mas deixou também claros recados aos rivais do FC Porto.



"Ao ataque. É assim que a nossa equipa tem somado vitórias, é assim que a nossa equipa lidera e é assim que os nossos adversários respondem. Mas, neste último caso, os ataques chegam do lado de fora, muito para além dos limites jogáveis e dos limites da decência", escreve o dirigente azul-e-branco.



"De pouco lhes serve, contudo, porque estou certo de que o Sérgio Conceição e o plantel que ele dirige farão tudo para consolidar a vantagem a quem nos persegue, que, em boa verdade, e face à qualidade do futebol praticado, até já poderia ter assumido outra expressão", frisa. "É lá dentro que queremos ser os melhores e haveremos de o ser (...) contra tudo e contra todos", lê-se ainda no texto.



Ontem, Conceição chamou André Pereira e Galeno, avançados da equipa B, aos trabalhos. Marega, Soares e Otávio continuam lesionados.