Multas para os 'grandes' e recurso negado ao FC Porto

No mesmo comunicado, o CD revela ainda que foi negado provimento a um recurso do FC Porto e confirmada a aplicação de multas no valor total de 20.120 euros relativas ao 'clássico' com o Benfica.Noutro comunicado, o órgão disciplinar anuncia a abertura de uma processo disciplinar a um treinador, sem o identificar, por declarações sobre arbitragem, e um inquérito a propósito de notícias sobre agressões a jogadores por parte de adeptos. Ambos foram enviados à Comissão de Instrutores da Liga.

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) aplicou multas diversas aos três 'grandes' e ao Sproting de Braga e negou provimento a um recurso do FC Porto na sua reunião de terça-feira.Em comunicado, o órgão disciplinar dá conta de três multas aplicadas ao Sporting de Braga, com uma valor global de 4.056 euros, por entrada de material pirotécnico e comportamento incorreto do público em jogo da Taça da Liga frente ao Rio Ave.Por motivos semelhantes, no jogo com o Feirense, o FC Porto foi punido com 3.291 euros, o Sporting e o Benfica terão de pagar 2.908 euros cada, relativos aos encontros com Varzim e Paços de Ferreira, também da Taça da Liga.