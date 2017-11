Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Mundial é possível”, diz Bernardo Silva

Jogador alimenta o sonho de repetir o sucesso do Euro 2016.

Por João Pedro Óca | 08:14

"Vencer o Mundial é um objetivo possível. Sabemos que podemos chegar lá e não ganhar, mas vamos fazer o máximo para conseguirmos. Na Rússia vão estar muitas seleções com muita qualidade, possivelmente não somos favoritos, mas vamos dar o máximo para ganhar o Mundial".



Bernardo Silva, um dos indiscutíveis da seleção nacional, expressou desta forma a ambição da equipa que já prepara a fase final da prova, em junho de 2018.



O médio do Man. City, de 23 anos, é uma das referências que Fernando Santos manteve - para os jogos particulares diante da Arábia Saudita (sexta-feira) e Estados Unidos (terça) - numa convocatória com muitas caras novas.



"Há três anos, quando vim a primeira vez, foi num contexto parecido. São oportunidades para se mostrarem e dar mais opções ao selecionador. Quando cheguei, tive o prazer de jogar com jogadores que só via pela televisão e eram ídolos, foi fantástico", lembrou antes do treino de ontem de manhã, na Cidade do Futebol.



O médio lamentou o facto de ter falhado o último Euro, por lesão, e faz figas para que o azar não lhe volte a bater à porta: "Espero estar bem fisicamente para o Mundial".



Pormenores

Arábia Saudita em Oeiras

A Arábia Saudita, adversário de Portugal no jogo de sexta-feira, em Viseu, treinou ontem na Cidade do Futebol. A formação saudita estará no Mundial.



Apelo de Bernardo Silva

"O jogo em Viseu está praticamente cheio, mas em Leiria não. Fazemos desde já um apelo às pessoas para irem", apelou Bernardo. As receitas revertem a favor das vítimas dos incêndios.