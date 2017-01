Mundial de Futebol vai ter 48 equipas

O que achou desta notícia?







50% Muito insatisfeito

50% 10%

10% 10%

10%

30% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







50% Muito insatisfeito

50% 10%

10% 10%

10%

30% Muito satisfeito Outras 10 pessoas também já deram o seu contributo pub

O Conselho da FIFA, órgão que substituiu o Comité Executivo, aprovou esta terça-feira, por unanimidade, o alargamento da fase final Mundial de futebol, a partir de 2026, de 32 para 48 seleções, distribuídas por 16 grupos de três equipas.Nesta segunda reunião do novo Conselho da FIFA estavam em cima da mesa três propostas: manter o formato de 32 seleções e alargar para 40 ou 48 seleções a partir da edição de 2028."O Conselho da FIFA decidiu por unanimidade 48 seleções no Mundial a partir de 2026: 16 grupos de três equipas", refere o organismo na sua conta oficial no Twitter.