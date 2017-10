Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mundial rende 10 milhões de euros à FPF

Vencer a Suíça na Luz garante um importante encaixe financeiro para a Federação Portuguesa de Futebol.

Por Filipe António Ferreira | 01:30

Para além do prestígio de atingir a 14ª presença em fases finais de grandes competições por seleções, vencer amanhã a Suíça garante no imediato a Portugal e à Federação Portuguesa de Futebol (FPF) pouco mais de 10 milhões de euros em prémios.



Este é o valor mínimo que cada uma das 32 seleções presentes na fase final do Mundial da Rússia do próximo ano pode encaixar (1,7 milhões de euros pela participação mais 8,5 milhões caso a seleção fique apenas pela fase de grupos).



Se chegar aos oitavos de final na Rússia, caso a Seleção garanta o apuramento amanhã com a Suíça ou na pior das hipóteses no play-off, a FPF encaixa mais 1,7 milhões de euros. O campeão do Mundo ganha da FIFA quase 45 milhões de euros.



Os valores revelados em junho pelo organismo que dirige o futebol mundial representam um acréscimo importante face às verbas distribuídas no Mundial de 2014 no Brasil , quando Portugal –que ficou pela fase de grupos – encaixou pouco mais de oito milhões.



As contas são fáceis de fazer: um triunfo garante milhões. Tudo o que não seja os três pontos no último jogo do grupo B de qualificação levará a equipa liderada por Fernando Santos para um play-off que se realizará no próximo mês de novembro. Portugal, se estiver no sorteio de dia 17 de outubro, será um dos cabeças de série. Na última fase de apuramento para o Mundial do Brasil, a equipa das quinas teve de jogar as duas mãos do play-off com a Suécia. No jogo decisivo, em Estocolmo, Cristiano Ronaldo fez uma exibição de sonho ao apontar três golos, garantindo presença no Mundial.



Mudanças à vista para a final contra a Suíça

ernando Santos vai apostar num onze diferente para a ‘final’ contra a Suíça de apuramento para o Mundial, amanhã às 19h45 no Estádio da Luz, em relação ao duelo com Andorra. Para garantir o acesso direto para o campeonato do Mundo na Rússia, o selecionador deve chamar à equipa Cédric, Fonte, William Carvalho, João Moutinho e o capitão Cristiano Ronaldo, que vai formar dupla no ataque com André Silva .

Fernando Santos fez descansar estes cinco jogadores na partida de sábado, lançando apenas o capitão de equipa e William Carvalho na segunda parte. Agora frente à Suíça, o técnico não vai fazer poupanças num jogo que pode colocar Portugal na lista de seleções apuradas para o Mundial 2018. Renato Sanches e Bruno Alves, que apresentaram problemas físicos nos últimos dias, treinaram ontem no relvado da Luz sem quaisquer limitações.



Folga a CR7 e aos titulares

Cristiano Ronaldo e os onze titulares que defrontaram a Andorra não treinaram ontem à tarde no Estádio da Luz. Nos quinze minutos abertos à comunicação social, estes doze jogadores não subiram ao relvado. Treinaram apenas os atletas que não foram utilizados no jogo de sábado.



Enchente rende 600 mil €

O Estádio da Luz vai encher para o jogo de Portugal frente à Suíça e a casa cheia vai render 600 mil euros à FPF, apurou o CM. No entanto, após o pagamento de todos os custos (segurança, limpeza do estádio, aluguer do recinto e impostos), restam à Federação pouco mais de 300 mil.