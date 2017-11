Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Mundial? Só um jogador está certo”, afirma Fernando Santos

Selecionador não levanta véu da lista de convocados para a fase final.

Por José Durão | 08:43

A lista de jogadores a levar ao Mundial de 2018, na Rússia, ainda não está fechada, e ontem, em Leiria, na conferência de imprensa da partida amigável de hoje (20h45) com os EUA, Fernando Santos declarou apenas que "só um jogador está certo". Não disse qual, mas não será difícil pensar que se trata de Cristiano Ronaldo.



O selecionador nacional estima que pelo menos "40 jogadores podem integrar a convocatória", e o jogo de hoje poderá ajudá-lo a tomar decisões. "É bom ter esta dor de cabeça. É sinal da qualidade do jogador português", disse.



"São jogadores com grande traquejo. Jogam em grandes equipas e têm jogado na Liga dos Campeões", acrescentou.



A visita da seleção nacional a Leiria é mais uma nota solidária para as regiões afetadas pelos incêndios, depois do jogo em Viseu contra a Arábia Saudita (3-0). Fernando Santos aproveitou para lançar um repto: "Apelo a todos os portugueses que estão perto e que possam vir", disse. "Podem esperar que, do lado de cá, está uma equipa capaz, que espera dar mais uma alegria. Esse é o nosso compromisso", disse. Ontem estavam vendidos mais de 15 mil bilhetes.



O médio Rúben Neves, que milita no Championship (2ª divisão inglesa) ao serviço do Wolverhampton, acompanhou Fernando Santos na conferência. Dois anos após a última presença nos convocados da Seleção, confessou a esperança de integrar o grupo de escolhidos para a fase final. "Qualquer jogador tem esse sonho", admitiu.



"Cabe-me trabalhar e dar o máximo para ver o que acontece", acrescentou o jogador de 20 anos.



PORMENORES

Conversas de treino

O pouco tempo para treinar faz com que o trabalho fora de campo seja ainda mais importante. "Não temos muito tempo. Muito do trabalho é feito em conversa", disse Fernando Santos.



Parabéns ao papá CR7

Fernando Santos tentou ontem passar ao lado da questão do nascimento da filha de Ronaldo, no domingo. Mas perante a insistência dos jornalistas, sobre se já lhe tinha dado os parabéns, reagiu: "Obviamente."