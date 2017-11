Nelson Semedo quer convencer Fernando Santos e ir à Rússia

Jogador de 23 anos, mostrou-se ainda satisfeito com o inicio da época no FC Barcelona.

Por Lusa | 18:14

Nelson Semedo afirmou este domingo que o selecionador Fernando Santos vai ter vida difícil para escolher os dois defesas direitos que vai levar ao Mundial2018 de futebol e mostrou-se satisfeito com o inicio da época no FC Barcelona.



"Todos têm bastante qualidade. Vai ser difícil para o treinador. Seja quem for escolhido, de certeza que a seleção fica bem representada", afirmou Nelson Semedo, que disputa um lugar no próximo Campeonato do Mundo com João Cancelo, Ricardo Pereira e Cedric Soares.



O jogador de 23 anos falava aos jornalistas em conferência de imprensa, minutos antes de mais um treino de Portugal na Cidade do Futebol, em Oeiras, que serve de preparação para o particular de terça-feira com os Estados Unidos, em Leiria.



"Não sinto que tenho lugar garantido no Mundial, estaria mal se sentisse. São poucos os que podem dizer que têm o lugar garantido. Trabalhamos todos para merecer um lugar", disse.



A viver a sua primeira temporada no FC Barcelona, Nelson Semedo mostrou-se satisfeito com os primeiros meses passados no clube e confessou que é um "privilégio" poder defender a camisola do emblema catalão.



"Sabia que era um novo desafio, mas tem corrido tudo bem. Sinto que estou a crescer bastante como jogador e como pessoa", referiu o antigo lateral do Benfica.



No FC Barcelona, Semedo atua ao lado do argentino Lionel Messi, enquanto na seleção portuguesa joga com Cristiano Ronaldo, dois futebolistas de "outro planeta".



"São jogadores incomparáveis. Para mim, é um privilégio jogar ao lado dos melhores do mundo. Estou a desfrutar dessa situação", considerou.



A formação das 'quinas' venceu na sexta-feira a Arábia Saudita por 3-0, num encontro em que Nelson Semedo não foi utilizado.



Portugal defronta os Estados Unidos, na terça-feira (20h45), em Leiria, naquele que será a última partida dos campeões europeus em 2017.



A receita do jogo, à semelhança do que aconteceu no Portugal-Arábia Saudita, vai reverter para as vítimas dos incêndios que, recentemente, atingiram o centro do país.